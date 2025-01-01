Local agriculture program helps food systems like Pelican market grow

by Kalee Olson, policy manager, Center for Rural Affairs
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

The Pelican Farm market, pictured here during the annual “Market Meal” event recently, Aug. 29, will be continuing—possibly into October, depending on the fall harvest and vendors. The market is every Friday, from 3 to 6 p.m. at the Veterans Memorial Park, one block west of downtown Pelican Rapids. PHOTO COURTESY WAYNE WOOLEVER


Help Wanted