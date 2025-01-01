Pelican Homecoming royalty announced Coronation is Sept. 19

The Pelican Rapids High School Homecoming 2025 candidates are pictured here. Seated from left, Jaylyn Wolf, Morgan Korf and Ally Birger . Standing, Brendan Hanson, Migtuel Torres and Jack Welch.


