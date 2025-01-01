𝐒𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐥𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐞𝐝—𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫...𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗂𝗌𝗍𝖾𝗇𝖼𝗒 𝗍𝖺𝗄𝖾𝗌 𝖯𝖾𝗅𝗂𝖼𝖺𝗇 𝖱𝖺𝗉𝗂𝖽𝗌 𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗈 𝗃𝗎𝗇𝗂𝗈𝗋 𝖽𝗋𝖺𝗀 𝗋𝖺𝖼𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗇𝗇𝖾𝗋𝗌 𝖼𝗂𝗋𝖼𝗅𝖾

by Nicole WK
Cailyn Craik, 14, proudly holds her trophy in front of her 2009 Chevy Impala after winning her class in her first National Hot Rod Association Jr. Street bracket race at Interstate Raceway near Sabin. Craik, who races alongside her dad, Jerad, clinched the victory with a near-perfect run that matched her 10.90-second dial-in.


