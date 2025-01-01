𝘙𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘤𝘩𝘶𝘳𝘤𝘩 𝘧𝘭𝘰𝘤𝘬𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘯𝘰 𝘴𝘩𝘦𝘱𝘩𝘦𝘳𝘥?...𝗦𝗔𝗠𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲 𝖦𝗋𝗈𝗏𝖾 𝖫𝖺𝗄𝖾 𝖻𝗂𝖽𝗌 𝖿𝖺𝗋𝖾𝗐𝖾𝗅𝗅 𝗍𝗈 𝗅𝖺𝗒 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝖾𝗋 𝗐𝗁𝗈 𝗆𝖺𝖽𝖾 𝖺 𝖻𝗂𝗀 𝗂𝗆𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗌 𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗆 𝖼𝗅𝖾𝗋𝗀𝗒—𝖺 𝗌𝖼𝖾𝗇𝖺𝗋𝗂𝗈 𝖫𝗎𝗍𝗁𝖾𝗋𝖺𝗇 𝗌𝗒𝗇𝗈𝖽 𝗈𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅𝗌 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝗍𝗈 𝗋𝖾𝗉𝗅𝗂𝖼𝖺𝗍𝖾 𝖺𝖼𝗋𝗈𝗌𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗍𝖾, 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝗂𝖽𝗐𝖾𝗌𝗍

by Louis Hoglund
Lay minister El J Arntson bid farewell to the Grove Lake Lutheran Church congregation Sept. 7, after more than two years as a Synodically Authorized Minister. A unique bond was formed, as Arntson’s theater background led to clever, meaningful, but fun faith messages for young and old. One of his trademarks was colorful neckties—so on his final Sunday, the entire congregation strapped on neckties, as shown in the photo here. Everybody enjoyed an old-fashioned church basement lunch following the farewell service. Retired in the Battle Lake area, Arntson will no doubt be returning for visits. PHOTO COURTESY WAYNE WOOLEVER W


