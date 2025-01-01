Pelican in win column with decisive 42-20 grid victory at Thief River

by Eli Beachy, head coach Pelican Rapids Vikings
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

The Pelican Rapids Vikings take to the home field at the season opener, including number 4 Bricker Haugrud. The team returns for Homecoming this weekend, with a 7 p.m. kickoff against Park Rapids. PHOTO BY NATE MCRAE


Help Wanted
Larry's