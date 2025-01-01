‘𝐃𝐞𝐰𝐞𝐲’ 𝐓𝐞𝐢𝐠𝐞𝐧—𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐢𝐭𝐚𝐧 𝖧𝗈𝗆𝖾𝗍𝗈𝗐𝗇 𝗁𝗎𝗋𝗅𝖾𝗋 𝗐𝖺𝗌 𝗆𝗈𝗌𝗍 𝖽𝗈𝗆𝗂𝗇𝖺𝗇𝗍 𝗉𝗂𝗍𝖼𝗁𝖾𝗋 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖺𝗋𝖾𝖺; 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗐𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝖯𝖾𝗅𝗂𝖼𝖺𝗇 𝖧𝗂𝗀𝗁 𝖺𝗇𝖽 ‘𝖶𝖺𝗅𝗅𝖾𝗒𝖾𝗌’ 𝗍𝗈𝗐𝗇 𝗍𝖾𝖺𝗆

by Louis Hoglund
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

DuWayne “Dewey” Teigen pictured as a Pelican High scvhool graduate, and later in life. Though his baseball heyday dates to the 1950s, he is still remembered. “Dewey” was a hero to local kids at the time—including Bob Bowers, who said he was his “idol; and Vic Satter, who was a bat boy for the older ballplayers.


Larry's
Help Wanted