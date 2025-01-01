𝟏𝟗𝟗𝟕 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐬, 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐮𝐠𝐞𝐧 𝖠𝗌 𝖯𝖾𝗅𝗂𝖼𝖺𝗇’𝗌 𝗈𝗇𝗅𝗒 𝗌𝗍𝖺𝗍𝖾 𝖼𝗁𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇𝗌𝗁𝗂𝗉 𝖿𝗈𝗈𝗍𝖻𝖺𝗅𝗅 𝗍𝖾𝖺𝗆, 𝗍𝗁𝖾 𝟣𝟫𝟫𝟩 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽 𝗁𝖺𝗌 𝖺 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝖼𝖺𝗅 𝗁𝗂𝗌𝗍𝗈𝗋𝗒—𝖺𝗇𝖽 𝗇𝗈𝗐 𝗍𝗁𝖾 𝖧𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝖥𝖺𝗆𝖾

by Louis Hoglund
The Pelican Rapids High School 1997 football team: Row 1: Assistant Coach Jeff Marty, Erick Marty, Devin Pavlacky, Matt Larson, Casey Lindgren, Horacio Diaz, Kelly Tweeton, Jedd Miller, Mat Jensen, Mike Satter, Lucas Evenson, Assistant Coach Kelly Funk Row 2: Head Coach Dave Haugen, Student Manager Andy Boen, Jake Anderson, Lucas Bakken, Mitch VerDorn, Peter Thompson, Justin Anderson, Tom Bowers, Terry Motz, Josh Nelson, Jake Seifert, Ben Hovland, Assistant Coach John Anderson Row 3: Assistant Coach Chuck Evert, Matt Terry, Jason Bunkowski, Travis Grefsrud, Gary Berg, Matt Feir, Josh Hanson, Chad Morrison, Nick Jessen, John Terry, James Bell, Wade Thompson, Assistant Coach Steve Schwantz Row 4: Trent Hagen, Bill Krekelberg, Erik Kuvaas, Matt Kantrud, Nick Berg, Ryan Sjostrom, Jake Wiese, Jason Dillon, Kirk Peterson, Tyler Zierke, Jonah Evenson, Matt Soberg Not pictured: Juan Diaz, Casey Lindgren, Justin Sheridan .


