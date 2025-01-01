𝗣𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗙𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗲𝗲𝘀 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝖣𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟧 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝖽𝖾𝗌 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍-𝖾𝗏𝖾𝗋 𝖲𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖮𝗅𝗒𝗆𝗉𝗂𝖺𝗇

by Louis Hoglund
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

An accomplished athlete, both as a varsity runner and long jumper—and a Minnesota state-recognized Special Olympics athlete—Ryan Pourrier holds high his Pelican Rapids Hall of Fame plaque. Among many accomplishments, He represented Minnesota at the national SO meet in 2001. “Ryan always exemplified the best in dedication, respect, commitment, and mutual support for other athletes,” wrote Coach Wayne Woolever in his nomination of Pourrier.


Larry's
Help Wanted