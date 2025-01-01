𝐂𝐑𝐎𝐏 𝐖𝐚𝐥𝐤 ‘𝖥𝗈𝗈𝗍𝗐𝗈𝗋𝗄’ 𝗁𝖺𝗌 𝖿𝖾𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝗁𝗎𝗇𝗀𝗋𝗒 𝖿𝗈𝗋 𝟦𝟤 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌

by Kim Pederson
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Autumn splendor, while walking for a cause, is the driving force behind the annual Maplewood CROP Walk. Food trucks from area vendors will be available at Maplewood State Park September 27-28 and Oct 11-12. The annual Maplewood “Leaf Days” Oct. 4-5 will feature many activities, plus concessions.


Help Wanted