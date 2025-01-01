𝐷𝑜 𝑌𝑜𝑢 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑊ℎ𝑒𝑛? 𝖯𝖾𝗅𝗂𝖼𝖺𝗇 𝖢𝗅𝖺𝗌𝗌 𝗈𝖿 𝟣𝟫𝟨𝟧 𝗋𝖾𝗎𝗇𝗂𝗍𝖾𝗌; 𝗇𝖾𝖺𝗋𝗅𝗒 𝗁𝖺𝗅𝖿 𝗈𝖿 𝗀𝗋𝖺𝖽𝗌 𝖺𝗍𝗍𝖾𝗇𝖽

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Row 1: Mary (Treinen) Bongers, Yvonne (Nelson) Wells, Mary (Christopherson) Stockwell, Corinne (Kratzke) Mueller, Helen (Haglund) McCormack, Betty (Varholdt) Ouren, Lynnette (Backstrom) Zimmerman, Jennifer (Krabbenhoft) Grage, Doreen (Pederson) Larson, Jerry Larson, Vicky (Norgren) Hagerty, Esther (Johnson) Youngberg, Barb (Satter) Kassahn, Sandra (Tabbut) Anderson, Michael Siggerud. Row 2: Linda (Johnson) Toso, Janice (Halbakken) Hansen, Clara (Johnson) Murphy, Cheryl (Jacobson) Moberg, Marilyn (Erickson) Newborg, Sharon Lage, Rebecca (Sherbrooke) Frank, Carol (Martinson) Haiby, Sheryl (Thompson) Boedigheimer, Stuart Hanson, Stephen Kantrud, Dennis Resset, Judy (Westby) McGilvrey, Arlene (Dillerud) Wick. Row 3: Anita (Grefsrud) Klamm, Marilyn (Boe) Koplin, Renee (Knutson) Stromberg, Susan (Ruud) Erickson, Ron Olson, Edward Jenson, Richard Julian, Dave Gilbertson, Wayne Johnson, John Bruestle, Larry Wick. Row 4: Loretta (Jacobson) Jenson, Joe Koplin, Rodney Zentz, Marlin Haugrud, Steve Larson, Craig Hofstrand, Joel Nelson, Jim Shipp.             


Help Wanted