𝐏𝐄𝐋𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐇𝐖𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝙎𝙖𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙𝙗𝙮𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙖𝙡 𝙤𝙣 𝙃𝙞𝙜𝙝𝙬𝙖𝙮 59!

by Brent E. Frazier
With the east side of Highway 59 paved through Pelican Rapids, the switch was made, and traffic is now traveling freely on Highway 59. In addition, on the north end, crews are finishing up culvert replacements on County Road 9, and will focus on getting the road realignment completed at the intersection with 59.


