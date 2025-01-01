𝐏𝐞𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐄. 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐤𝐬 𝟐𝟎-𝟏𝟔 𝖨𝗇𝗃𝗎𝗋𝖾𝖽 𝖺𝗌𝗌𝗂𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍 𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁’𝗌 𝖺𝖻𝗌𝖾𝗇𝖼𝖾 𝗐𝖺𝗌 𝗆𝗈𝗍𝗂𝗏𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋

by Eli Beachy, Coach Pelican Rapids High School Football
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

The Pelican Rapids Vikings and East Grand Forks Green Wave in formation at the Sept. 19 away game. Defensive coach Ryan Beachy, pictured here during a pre-season practice, was seriously injured in an accident last week. Head coach Eli Beachy (Ryan’s son) said that the team was inspired, in part, to win the game for assistant coach Ryan Beachy.


Help Wanted