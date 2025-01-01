Read Press From Afar

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Here are a couple of the grillmasters from Faith Lutheran Church, Pelican Rapids, at the Western MN Steam Thresher’s Reunion farm show over the Labor Day weekend. They are taking a quick break to catch up on the Pelican Press news. For the third year, Faith Church has operated a concession food operation at the Rollag event, serving as a fundraiser for the church and its various mission work—locally and beyond. “A big thank you to the Pelican Press for offering our visitors free samples of the local newspaper!” noted church volunteer Melanie Michels. The Press has offered free samples at the Faith concession site for the past three years. Pictured here are Scott Richardson, Tim Pierce, George Koeck, and Alan Johnson. (Photo submitted by the Faith Lutheran-Rollag Committee)


Larry's
Help Wanted