𝙃𝙚𝙖𝙙 𝙀𝙖𝙨𝙩...𝖧𝗐𝗒 𝟣𝟢𝟪 𝗈𝗉𝖾𝗇𝗌 𝗎𝗉 𝗂𝗇 𝗇𝗂𝖼𝗄 𝗈𝖿 𝗍𝗂𝗆𝖾—𝖿𝗈𝗋 𝖻𝗂𝗀 𝖳𝗋𝗂𝗇𝗂𝗍𝗒 𝖼𝗁𝗎𝗋𝖼𝗁 𝖽𝗂𝗇𝗇𝖾𝗋

by Brent E. Frazier
Finished, striped, and ready for free sailing—so motorists can “head east” to the lake country near Pelican Rapids. Highway 108 east opened up last week—just in time for the heavy traffic to the Trinity Lutheran Church annual turkey dinner on Oct. 1. Trinity is located on the left of this portion of 108 E.


