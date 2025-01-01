22 students inducted into Honor Society

Pelican Rapids Honor Society members: Front Row L-R: Bryn Welch, Isabella Sjostrom, Chelsey Blakeway, Julianna Borgen, Megan Guler, Ellie Carlson, Emma Hanson Middle Row L-R: Miren Thomas, Ikraan Mohamed, Grady Larson, Hazel Haugrud, Carlie Hovland, Ari Hovland Next row L-R: Maddyx Vondra, Morgan Korf, Dylan Hoadley, Allie Thompson Back row L-R: Andon Roisum, Nicholas Rockstead, John Stubbs, Hunter Hanson, Jack Welch


