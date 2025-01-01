Community invited to create decorations, learn traditions for Dia de Los Muertos

by Nicole WK
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

A community art project in Pelican Rapids invites residents to create Dia de Los Muertos decorations every Friday at 4:30 p.m. throughout October at the public library, culminating in a November 1 celebration. Participants can decorate jars or cans with provided art supplies, learning about the Mexican holiday that honors deceased loved ones through colorful offerings and symbols like marigolds and sugar skulls.


Larry's