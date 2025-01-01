Kirkwood hits 1,000 assist milestone Pelican girls see plenty of volleyball action, competing at Underwood tourney

Kamryn Kirkwood received her 1,000th career assist at the Underwood tourney on October 16. “It is a big accomplishment as a sophomore for sure,” noted Coach Heidi Isaman. “We have only had two other players get 1,000 assists which are Hally Evenson and Sarah Thompson.” Kamryn is pictured with parents Beau and Karli and brother Porter.


