22 Mighty Mites compete in Perham

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Pictured Lainey Motz, Marybeth Breen, Jayda Wolf, Addy Qualley, Jemma Januszewski, Olivia Martinez, Vicky Campos, Ryan Porto, Asher Checco de Souza, Jett Januszewski, Stella Qualley, Josie Qualley, Luna Januszewski Lola Januszewski, Livi Januszewski, Rocky Kosen, Ava Ness, Harley Anderson, Bria Bunkowski, Cienna Thomson de Souza, Lindy Motz.


Larry's