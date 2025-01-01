Her ‘fountain of youth’ is hanging out with a couple hundred teenagers ... ‘It keeps me young!’

by Louis Hoglund
Working at the Pelican Rapids High School keeps Bev Woessner young. Staff and students celebrated her 80th birthday Oct. 24, with a special birthday cake during the school lunch hours. She was also presented with a t-shirt, crown, and sash.


