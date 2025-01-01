Harvest helpers With area farmer facing open heart surgery, volunteers help bring in corn crop

by Louis Hoglund
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Friends and family formed a volunteer team, helping harvest the final 100 acres of corn for Yancy Wifall, rural Pelican Raids. Wifall has a crucial pending appointment—for open heart surgery, which prompted the volunteer effort.


Larry's