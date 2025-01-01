Volleyball season ends at Belgrade

“I know the scores don't necessarily show it but these girls worked so hard and played so well together ... They stayed aggressive, passed well, and picked up a lot of hard hit balls. You never ever feel good about ending a season but I was so proud of how hard they all played and how they battled for every point until the end. It shows a lot about the character of this group of girls and what they stand for.” Coach Heidi Isaman on final game of playoffs.


Larry's