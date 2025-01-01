Former Pelican teammates on opposing sides for Concordia-Augsburg rivalry

Former Pelican football teammates, #22 McHale Korf (Concordia) and #23 Carter Johnson (Augsburg). Concordia raced out to a 20-point head start in its Oct. 25 game at Augsburg on the way to a 26-7 win. The victory is the 15th for the Cobbers in the last 16 meetings between the two teams. Concordia is now 65-14-2 all-time against Augsburg.


