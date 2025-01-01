Building Bridges with Pelican Youths

by Kim Pederson
Pictured here are members of The Youths and supporters of The Bridge Center at a recent city council meeting. The Center is a vibrant hub where young people and families find connection, belonging, and possibility. Through youth leadership, shared cultural experiences, and access to resources and economic opportunities, we celebrate our individuality, embrace our common ground, and build a stronger, more unified future together.


