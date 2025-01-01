Community rallies as Pelican food shelf demand surges

by Pelican Rapids Food Shelf Board
To accomodate high demand, starting Thursday, November 13, the Pelican food shelf will be open each Thursday from 4 p.m. to 5:30 pm, in addition to the Tuesday schedule of 10 a.m. to 1 pm, or until the last person comes.


