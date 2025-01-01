Do You Remember When?

Dan Bishop found this awesome picture of Bobby Vee at the Detroit Lakes Pavilion in 1959. His mom took it at the Detroit Lakes Pavilion with her Polaroid camera. Pictured, Dick Dunkirk, Bobby Vee, Bill Velline, and Bob Korum. Photo courtesy the “Detroit Lakes 50 - 60s Memories” social media site.


