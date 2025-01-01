Lady Vikings gear up for 2025-26 Basketball Season

The Pelican Rapids Lady Vikings basketball squad will open their season on the road — participating in the 2025 Girls Tip Off Classic at Southwest Christian High School that consists of the top teams in the state, Saturday, November 22. The Vikings will play New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva (NRHEG) at 3:30 p.m. at Southwest Christian in Minneapolis.


