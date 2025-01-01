Dinosaurs on typewriters...Lamenting the near extinction of those amazing, noisy, word-construction machines

by Kim Pederson
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Pelican Rapids native Lonnie Hovland, a “threatened species” as a manual typewriter repairman, with an Olympia SM-3 manual typewriter. The 1958 unit, which had been stored underneath a bed and barely used, was presented to Pelican Rapids Press managing editor Louis Hoglund as a gift.


Larry's