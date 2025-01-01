Press from Afar

Former St. Leonard Catholic Church pastor Fr. Jeff Ethen made a day trip for lunch to Emerson, Manitoba, Canada, on November 17 to keep his 35-year international travel streak intact. Health issues kept him out of a Guatemalan mission earlier this year. He was home for supper. Next up, next year: Cuba.