Collector’s print presented to Pelican holiday horse parade vote winner

Winning the People’s Choice voting during the Pelican Rapids holiday “Lighted Horse Parade” was Andy Geray, a teamster from the Mahnomen area. Geray and his horses pulled the Pelican Rapids school parade unit. Geray and his wife, Melissa, are pictured at left. Presenting them with a framed collector’s print depicting the Pelican Lighted Horse Parade are Parade chairperson Audry Wifall and Merchants on the Move representative Judy Tabbut.


Larry's