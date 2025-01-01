Conservation: A family tradition; Sibling trio carries on Ohe farm legacy, earn Otter Tail soil-water honor

by Louis Hoglund
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Farming siblings, Landon Ohe, Marshall Ohe (with daughter Vivian), and Allison Berg, were awarded West Otter Tail “Conservationists of the Year”—likely the first time a brother-sister trio has earned the honor, which was presented Dec. 3 in Bloomington.


Larry's