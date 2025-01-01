Area students from 13 schools show art work at Concordia—including Pelican

“Wonder Dragon” by Max Koch (grade 10). It is made from a lot of random objects as a 'mixed media sculpture.’ It is also a functioning puppet, noted Pelican art teacher Adam Satterlie. The other artists in the show from Pelican Rapids are Antonia Banton (grade 10) with the painting, Les Émotions Prennent Vie; Jessica Martinez (grade 10) with the ceramic sculpture, Octavia the Octopus; Zero Spaulding (grade 9) with the charcoal drawing, Cat... I Don't Know; and lastly, Yasmin Rodriguez Lopez (grade 12) created two ceramic containers titled Cocos.


