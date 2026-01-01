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ICE activity sparks fear in Pelican Rapids: Local police department left in the dark
by Nicole WK, Managing Editor
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