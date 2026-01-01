𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐇𝐄𝐑𝐄 More than '9 to 5': From mountain poverty to pop icon, Dolly Parton never forgot working people

by Nicole WK, Managing Editor
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