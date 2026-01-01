𝘼𝙎𝙆 𝘼 𝙏𝙍𝙊𝙊𝙋𝙀𝙍… School bus law clarified for divided highways

by Sgt. Jesse Grabow, Minnesota State Patrol
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