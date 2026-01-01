𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝑷𝒆𝒏 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 Emergency medical services faces critical transition in Pelican Rapids area

by Brent E. Frazier, mayor City of Pelican Rapids
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