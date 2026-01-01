Larson resigns from school board:Early resignation, plans to fill vacated seat discussed at Monday night meeting

by PJ Breen
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Greg Larson, left, resigned from his position on the Pelican Rapids school board Monday, Jan. 6. He is pictured here with board chair Jon Karger, who presented him with a plaque in honor of his years of service to the board.


Larry's