School plays and life lessons: Whether on stage, or in the audience, amateur theatrical productions are entertaining—and thought-provoking

by Kim Pederson
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

The recent successes of Pelican Rapids theater productions, such as “Music Man,” “Great Gatsby”, “Wizard of Oz,” and “Charlie and the Chocolate Factory,” (Andy Roesch as Charlie and Andrew Checco de Souza as Willy Wonka pictured above) brought back memories for Press special correspondent Kim Pederson. In the accompanying article, she looks back at some of the Pelican school stage shows from the Baby Boom era.


Larry's